Nach Unfallflucht mit Schwerstverletztem sucht die Polizei Zeugen

Nachdem ein 22-jähriger Fußgänger am frühen Sonntagmorgen zwischen Kleinschönach und Hügelhof von einem Fahrzeug erfasst und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, bittet die Polizei erneut um Hinweise zum Unfallverursacher.

Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie auf den Unfall aufmerksam geworden war und mitbekommen hatte, dass sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt hatte.

Fahrer verliert Fahrzeugteile

Spezialisten der Verkehrspolizei, die auch am Montagmorgen vor Ort waren, gehen anhand der Spurenlage davon aus, dass der Unbekannte von Kleinschönach in Richtung Sohl fuhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Kollision mit dem 22-Jährigen hinterließ der Verursacher Fahrzeugteile am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittler bitten erneut unter Telefon 07571 / 10 40 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.