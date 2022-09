Nach Unfall mit Kind sucht Polizei Verursacherin

Nachdem eine bislang unbekannte Autofahrerin am Montag kurz nach 12 Uhr in der Gartenstraße mit ihrem Fahrzeug ein Kind leicht touchiert hat, sucht die Polizei nun nach der Frau. Das elfjährige Mädchen war vom Gehsteig auf die Fahrbahn getreten und von der Autofahrerin am Bein berührt worden, teilt die Polizei mit. Die Frau stoppte ihren silbernen Wagen und sprach mit dem Kind. Nachdem das Mädchen unter Schock zunächst angab, nicht verletzt zu sein, stellte sich später heraus, dass das Kind am Bein verletzt wurde. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu der etwa 20 bis 30 Jahre alten Autofahrerin, die eine Brille und einen Pferdeschwanz getragen haben soll, geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07552 / 201 60 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.