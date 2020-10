Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 268 bei Mottschieß, bitten die Beamten des Verkehrsdienstes aus Sigmaringen um Hinweise zum Unfallverursacher. Der Unbekannte fuhr mit einem dunklen Auto-Kombi von Mengen in Fahrtrichtung Pfullendorf und kam vor Mottschieß in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 21 Jahre alter Fahrer eines Kleinlastwagens ausweichen, kam infolgedessen ins Schlingern und stieß seitlich mit dem Auto einer 20-Jährigen zusammen, die hinter dem Unfallverursacher fuhr. Während der Fahrer des Kombis weiterfuhr, kamen die beiden Fahrzeuge nach der Kollision von der Fahrbahn ab, wodurch Gesamtsachschaden in Höhe von über 10 000 Euro entstand. Sowohl das Auto als auch der Lastwagen, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 07571/10 40 mitzuteilen.

