Nach Unfall: 29-Jähriger wehrt sich gegen Polizei

Erst verursacht er einen Unfall, dann wehrt er sich gegen die Blutabnahme im Krankenhaus. Deshalb muss ein 29-Jähriger nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann hatte am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße den dortigen Kreisverkehr überfahren, schanzte über eine Verkehrsinsel und prallte danach gegen einen VW, der in der Franz-Xaver-Heilig-Straße angehalten hatte.

Zwei Leichtverletzte

Während der 29-Jährige, obwohl er nicht angeschnallt war, unverletzt blieb, wurde sein Beifahrer leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich die Beifahrerin des VW zu.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 29-jährige Unfallverursacher nach Alkohol roch. Einen Alkoholtest lehnte er jedoch ab. Die Einsatzkräfte ordneten in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Das lehnte der 29-Jährige jedoch ab und wehrte sich gegen die Polizisten.

Strafrechtliche Konsequenzen

Er wird sich nun nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen des Widerstands strafrechtlich verantworten müssen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 29-Jährige in eine Spezialklinik gebracht.

Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.