Nach 50 Jahren bei der Stadt ist Schluss

Nach 50 Jahren bei der Stadt Pfullendorf stehen Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp jetzt die letzten Wochen seines Berufslebens bevor. Im Interview spricht er über einen eher frustrierenden Start, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber und darüber, warum er trotz Ambitionen dann doch nie als Bürgermeister kandidiert hat.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag?

Sehr gut sogar. Bürgermeister Hans Ruck hat mich damals empfangen. Meine erste Aufgabe war es, Zeitungsartikel auszuschneiden und für den Pressespiegel aufzukleben. Außerdem habe ich in der Telefonzentrale gearbeitet – obwohl ich noch niemanden kannte, aber trotzdem alles ganz schnell gehen sollte. Mal ganz abgesehen davon, dass wir zu Hause selbst noch gar kein Telefon hatten. Die Schreibmaschine durfte ich eine Woche lang nicht anfassen, damit bloß nichts kaputtgeht. Mein Einstieg war also schon eher frustrierend, aber es ist dann schnell besser geworden. Und im Einwohnermeldeamt hat es mir richtig gut gefallen.

Wie sind Sie überhaupt zur Stadtverwaltung gekommen?

Mit 15, nach der neunten Klasse in der Volksschule, wusste ich erst nicht so recht, welchen Weg ich einschlagen sollte. Nach einem Eignungstest bei der Berufsberatung wurde mir dann eine Ausbildung zum Automechaniker vorgeschlagen. Obwohl ich bei solchen Dingen bis heute eher zwei linke Hände habe. Mein Vater hat dann schließlich gesagt: Ich frage mal im Rathaus nach. Und das hat dann irgendwie geklappt – heute unvorstellbar.

Wie ging es nach der Ausbildung weiter?

Meine letzte Station war das Personalamt und dort bin ich dann auch geblieben. Zum Glück, denn das hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war toll, mit Menschen arbeiten und Verantwortung übernehmen zu können. Außerdem konnte man in dieser Position auch mal jemandem aus der Patsche helfen. Andererseits musste ich zum Beispiel Kündigungen und Arbeitsrechtsprozesse begleiten. Aber auch daran wächst man ja. Was im Rückblick wichtig war: Ich bin mit den vier Bürgermeistern in meiner Zeit ebenso gut ausgekommen wie mit meinen Kollegen. Auch deshalb bin ich nur selten ungern zur Arbeit gegangen.

Mit Mitte 30 sind Sie Hauptamtsleiter geworden – und bis heute geblieben. Warum ist das Hauptamt das interessanteste?

Es ist aus meiner Sicht das vielseitigste. Das Hauptamt umfasst Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung und viele verschiedene Fachbereiche von Tourismus und Kultur über Veranstaltungen und die Gemeinderatsarbeit bis hin zu Kindergärten und Schulen. Außerdem war mir immer wichtig, viel mit Leuten zu tun zu haben. Und das ist als Hauptamtsleiter der Fall.

Welches ist die lästigste Aufgabe, die ein Hauptamtsleiter erledigen muss?

Zuschussanträge auszufüllen. Das ist aufwendig, muss aber sein. Nervig ist es auch, Statistiken zu erheben, von denen man genau weiß, dass sie am Ende mehr oder weniger im Papierkorb landen.

Und welche Aufgaben machen richtig Spaß?

Mir hat es vor allem immer Spaß gemacht, Veranstaltungen zu organisieren. Zum Beispiel die Sportlerehrung oder den Neujahrsempfang. Wenn die Tour de Ländle in Pfullendorf hält, dann ist das schon auch eine Herausforderung. Auch die Gemeinderatsarbeit gefällt mir gut. Dabei bekommt man viel von dem mit, was in der Stadt passiert.

Sie kennen die Stadt und die Verwaltung seit Jahrzehnten bis ins Detail. Warum haben Sie nie als Bürgermeister kandidiert?

Als Bestandteil meiner Lebensplanung konnte ich mir die Arbeit als Bürgermeister grundsätzlich schon vorstellen – aber nicht in Pfullendorf. Ich persönlich finde es besser, wenn jemand mit einem objektiven Blick von außen kommt. Im Laufe der Zeit habe ich zwar schon auch mal Gespräche über eine mögliche Kandidatur in einer anderen Gemeinde geführt. Am Ende habe ich es dann aber doch nicht übers Herz gebracht, Pfullendorf zu verlassen. Dafür bin ich in der Stadt zu fest verwurzelt. Was ich am Amt des Bürgermeisters generell schwierig finde: Man soll es jedem Recht machen, aber das kann man nicht. Und man steht ständig in der Öffentlichkeit.

Ist der öffentliche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber?

Was die Tätigkeit betrifft: Ja. Was die Bezahlung betrifft: Eher nicht. In der Industrie kann man deutlich mehr verdienen. Das bekommen wir auch bei den Bewerbungen auf unsere ausgeschriebenen Stellen zu spüren. Es wird immer schwerer, geeignetes Personal zu finden.

Wenn Sie 50 Jahre zurückblicken: Erkennen Sie Pfullendorf dann noch wieder?

Es hat sich enorm viel verändert. Ganze Wohngebiete sind erst im Laufe der Zeit entstanden. Geberit befand sich damals dort, wo heute das Linzgau-Center steht. Es gab keine Stadthalle, kein Stadion, keinen Seepark. Pfullendorf hatte 8000 bis 9000 Einwohner. Von daher hat sich die Stadt enorm weiterentwickelt.

Was war damals besser als heute?

Besser will ich nicht sagen. Die Zeit war einfach eine andere. Es war insgesamt eine entspanntere und kollegialere Zeit. Man hat damals mehr gemeinsam gemacht. Dafür ist das Arbeiten heute viel organisierter. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Allrounder alles gemacht hat. Heute läuft viel mehr über Teamarbeit und auch der Umgang mit den Mitarbeitern ist ein anderer.

Schmieden Sie schon Pläne für den Ruhestand?

Jeder sagt: Du musst Dir einen Plan zurechtlegen, am besten auch noch einen Plan B. Dagegen wehre ich mich. Ich will die letzten Wochen im Berufsleben jetzt erst einmal hinter mich bringen und dann alles auf mich zukommen lassen. Die eine oder andere Reise kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und das eine oder andere zu machen, was ich immer schonmal machen wollte.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger Simon Klaiber mit auf den Weg?

Vor allem wünsche ich ihm ein breites Kreuz, Ruhe und Gelassenheit – das kann man als Hauptamtsleiter schon hin und wieder gebrauchen. Und: Wenn man sich über etwas ärgert, dann sollte man erst einmal eine Nacht drüber schlafen. Grundsätzlich freue ich mich, dass Simon Klaiber der neue Hauptamtsleiter wird. Ich bin davon überzeugt, dass er dafür der Richtige ist.

Was wird am 31. März Ihre letzte Amtshandlung sein?

Ein Umtrunk mit den Kollegen. Ich finde: Das gehört sich so.