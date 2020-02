Närrisches Treiben bei milden Temperaturen

Traditionell steht bei den Stegstreckern der Umzug am Fasnetsmäntig durch die Altstadt auf dem Programm. Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich hunderte von Narren und Zuschauer entlang des Umzugswegs, um den Umzug mitzuverfolgen. Bürgermeister Thomas Kugler eröffnete den Umzug mit einem Dreifachen „Narri Narro“. Die milden Temperaturen stimmten die Zuschauer offensichtlich in beste Partystimmung ein. Die Stegstrecker mit Stadtmusik machten den Auftakt.

49 Gruppen aus verschiedenen Narrenzünften sowie freie Zünften aus Nah und Fern nahmen am fast zweistündigen Umzug teil. Die größte Gruppe stellte die benachbarte Narrenzunft Altshausen auf. Die freien Narrentreiber aus Hirrlingen bei Rottenburg am Neckart hatten mit der Gruppe „AHA“ Weil der Stadt mit Fanfarenzug die weiteste Anreise.

Angeführt wurde der Umzug letztmalig von der Narrenbolizei Walter Roßknecht. Er feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und wurde bereits beim Zunftball am vergangenen Samstag aus dem Amt verabschiedet. Es gab vor ihm keinen anderen Amtsträger, der die Narrenzunft länger bei den Umzügen anführte. Er wird in die Reihen der Schneller zurückkehren. Von mehreren Sprecherstellen wurde der Umzug begleitet. Sie begrüßten jede einzelne Zunft samt Zunftmeister und gaben den Besuchern kurz ein paar Informationen über die jeweils vorbeiziehende Zunft.

Etliche Verpflegungsstände entlang der gesamten Umzugsstrecke sorgten für das leibliche Wohl. Außerdem gab es viele Besenwirtschaften. Gleich nach Umzugsende wurden die Gaststätten und Kneipen gestürmt, so dass zwischendurch weder ein Hinein, noch ein Hinaus möglich war. Auf der Bühne am Marktplatz spielten nach dem Umzug diverse Musikgruppen und das närrische Treiben hielt bis in die späten Stunden an.