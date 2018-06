Nächste Herausforderung steht schon vor der Tür

Die Zeiten, in denen ein Geldautomat für technischen Fortschritt stand, sind lange vorbei. Heute können Bankkunden von zu Hause aus Überweisungen nach ganz Europa auf den Weg bringen, an der Supermarktkasse mit der EC-Karte bezahlen und auf ihrer Smartphone-App jederzeit den Kontostand abrufen. Trotzdem arbeiten bei der Volksbank Pfullendorf und der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch noch immer echte Menschen zum Anfassen – und die haben reichlich zu tun. „Es gibt nach wie vor zahlreiche Themen, für die ein persönliches Gespräch unerlässlich ist“, sagt Carsten Knaus, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse.

Werner Groß arbeitet seit mehr als 30 Jahren für die Volksbank und kann sich noch gut an die Einführung der ersten Automaten in der Kundenhalle erinnern. „Der erste Kontoauszugsdrucker fand schnell große Akzeptanz“, sagt Groß. „Und er ist heute noch wichtig.“ Eine Bankfiliale ohne Geldautomat sei heute kaum noch vorstellbar. Der Anteil an Überweisungen auf Papier liege zwar noch immer bei rund 20 Prozent, werde aber von Jahr zu Jahr geringer.

Geräte werden rege genutzt

Auch die Kunden der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch gehen mit dem technischen Fortschritt. „Die Hälfte der Konten bei uns sind inzwischen für das Online-Banking freigeschaltet worden“, sagt Carsten Knaus. 1500 Kunden nutzten inzwischen die Sparkassen-App auf ihrem Smartphone oder ihrem Tablet-PC. An den Geräten im Geschäftsgebiet der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch sei im vergangenen Jahr 420000-mal Geld abgehoben worden. 13000 Überweisungen wurden vom Service-Terminal auf den Weg gebracht.

Doch Sparkasse und Volksbank beobachten gleichermaßen, dass Geräte ihre Mitarbeiter nicht ersetzen können. So sehen sich die Banken in der Pflicht, älteren Menschen bei der Bedienung der Technik in der Kundenhalle zur Seite zu stehen. „Unsere Mitarbeiter helfen zum Beispiel beim Einscannen von Überweisungsträgern auf Papier – oder auch, wenn jemand seine Geheimzahl vergessen hat“, sagt Werner Groß. Andere Kunden seien inzwischen ratlos, wenn sie doch mal wieder einen Scheck in den Händen halten. „Dann müssen wir erklären, wie man damit umgeht“, sagt Groß. Erreichbar sind die Mitarbeiter der Kreditinstitute aber nicht nur persönlich, sondern auch per Telefon, Internet-Kontaktformular, E-Mail-Adresse oder Smartphone-App.

Finanzwelt ist komplex geworden

„Die Servicekultur hat sich weiterentwickelt. Wie der Kunde zu uns Kontakt aufnimmt, soll ihm überlassen bleiben“, sagt Hubert Rist, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. Gesprächsbedarf gebe es jedenfalls in vielen Fällen – sei es bei der privaten Altersvorsorge, Alternativen zum Sparbuch, Wertpapieren, Krediten oder Förderprogrammen. „Die Finanzwelt ist einfach komplexer geworden“, sagt Carsten Knaus.

Damit, sagt Werner Groß, seien auch die Anforderungen an die eigenen Mitarbeiter gestiegen. Wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase steige zudem der Beratungsbedarf in Sachen Geldanlage. „Wir müssen die Wünsche der Kunden berücksichtigen und ihre Neigung zum Risiko abfragen“, sagt Groß. „Geht es um Wertpapiere, müssen unsere Mitarbeiter außerdem immer ein Beratungsprotokoll erstellen.“ Auch in anderen Bereichen mache sich die steigende Bürokratie durch Bankenaufsicht und Verbraucherschutz bemerkbar. Auch darum müssten sich die Angestellten der Volksbank kümmern.

Die 150 Männer und Frauen bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch bearbeiten Überweisungen und Transaktionen ins Ausland, legen Konten an und überprüfen Kredite. „Hinzu kommen Bereiche wie das Rechnungswesen, Controlling, EDV, Marketing oder Innenrevision – und jede Menge regulatorische Anforderungen“, sagt Hubert Rist.

Die nächste Herausforderung steht dabei schon längst vor der Tür: Das sogenannte kontaktlose Bezahlen mit Kundenkarten oder dem Smartphone wird Bankkunden und -mitarbeiter gleichermaßen fordern. „Da wird sich in den kommenden Monaten und Jahren unheimlich viel entwickeln“, sagt Werner Groß.