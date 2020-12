Musikverein nimmt Best-of-CD auf

Der Musikverein Herdwangen-Schönach ist nach dem letztjährigen feierlichen Jahreskonzert in den Auftakt eines besonderen Festjahres gestartet. In diesem Jahr war jedoch nichts wie gewohnt – und deshalb haben sich die Musiker etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Statt eines Jahreskonzerts haben sie in diesem Jahr, zum 140-jährigen Jubiläum, eine CD aufgenommen.

Kurz nach Neujahr waren die Musiker bei zahlreichen Fasnetsveranstaltungen unterwegs. Beim Neujahrsempfang der Gemeinde präsentierten sie ihre Pläne für die Saison 2020. Ein nächster Höhepunkt im Jubeljahr war das Guggenmusik-Treffen in der Bundschuhhalle gewesen. Die Musiker haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Guggenmusikern und den Gästen ein tolles Ambiente zu bieten. Belohnt wurde dies durch die vielen Besucher, vor allem aus dem Ort und der naheliegenden Region. Die fünfte Jahreszeit ging für den MV Herdwangen positiv vorüber.

Doch dann kam die Pandemie. Betroffen davon war als erstes das Skihüttenwochenende, das Ende März für die wintersportbegeisterten Musiker bevorstand und abgesagt werden musste. Das gemeinsame Musizieren kam zum Erliegen und somit auch das normale Vereinsleben mit all seinen sozialen Verknüpfungspunkten. Eine Abwechslung aus dem Lockdowntrott bot die Video-Aktion ums Klopapier.

Der alljährlich beliebte Frühschoppenauftakt bei der Feuerwehr in Oberndorf, der eigentlich als Auftakt in die Sommerunterhaltungssaison gilt, war ebenfalls abgesagt. Anstatt neue Stücke einzustudieren, hatten die Musiker plötzlich andere Herausforderungen wie Kinderbetreuung, Homeschooling oder Kurzarbeit.

Auftritte wie bei der Landesgartenschau, beim Eulogiusritt, beim Kreismusikfest wurden abgesagt. Auch die geliebte Dorfhockete, die in diesem Jahr einen erweiterten Festrahmen zum Jubiläum bekommen hätte, fiel auch aus.

Erst im Hochsommer gab es ein erstes musikalisches Aufatmen. Die Musiker konnten immerhin vier bis fünf Außenproben, auf verschiedenen Hofstellen und in Gärten durchführen. Witterungs- und jahreszeitbedingt war dies allerdings nicht allzu lange möglich. Neben der Musik, konnten sie bei überraschend gutem Spätsommerwetter sogar noch einen kleinen Ausflug machen: Eine Wanderung um den Mindelsee.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sie noch die Hoffnung, ihr Jahreskonzert in irgendeiner Form bewerkstelligen zu können. Dies sollte etwas Besonderes sein, ein „Best Of“ der vergangenen 20 Jahre. Aber auch das Konzert sollte es nicht geben. Im Herbst konnten die Musiker, nach der Ausarbeitung eines Hygienekonzepts, wieder Proben in der Bundschuhhalle abhalten. So entstand schließlich auch die Weihnachts-CD. Eigentlich sollte das Jubiläumsjahr des Musikvereins nun mit einem Konzert abgeschlossen werden. Trotzdem sind die Musiker zuversichtlich, bald wieder gemeinsam musizieren zu können.

Und für den, der in die faszinierende Welt der Musik abtauchen möchte, haben die Musiker ein kleines Schmankerl zusammengestellt: Ab sofort wird es exklusiv eine Best-of-CD des Musikvereins Herdwangen geben. Zu erwerben ist diese für acht Euro im Dorflädele Rokweiler in Herdwangen.