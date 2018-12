Musikverein meistert auch schwierige Stücke

Traditionell hat der Musikverein Wald am ersten Weihnachtstag zum Jahreskonzert eingeladen. Die Nachwuchsmusiker der Jugendkapelle und das Erwachsenenblasorchester luden die Zuhörer in die gut besuchte, weihnachtlich geschmückte Zehn-Dörfer-Halle unter dem Motto „Musikalisches Reisetagebuch“ zu einem Streifzug durch die Musikepochen ein.

Beide Kapellen hatten zur Freude des Publikums gefällige und beliebte Melodien ausgewählt, die sie auf bemerkenswert hohem Niveau präsentierten. Entsprechend begeistert war das Publikum. Hatte es nach dem Auftritt der Jugendkapelle schon lautstark eine Zugabe gefordert, so gab es für den Jubel nach den acht Musikstücken des Musikvereins kaum noch Grenzen.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Karl-Josef Hübschle begrüßte in diesem Jahr mit Amelie Benkler (Flöte), Pia Hegner (Klarinette), Micha Hartstein (Trompete) und Lukas Reichle (Tenorhorn) vier neue junge Gesichter in den Reihen des Orchesters. Der Nachwuchs unterhielt im ersten Teil des Abends mit Hits wie „House of the Rising Sun“ oder „Aux Champs Elysées“, unternahm aber mit „Romantic Mood“ des Österreichers Michael Geisler, dem „Kings Mountain Abenteuer“ von Ed Huckeby mit Elisa Schilling als Solistin am Horn oder dem rhythmischen „Encanto“ von Robert Smith auch musikalische Abstecher zu zeitgenössischen Komponisten. Hingerissen waren die Zuhörer beim „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß Vater, der am Ende der ersten Hälfte des Abends die Atmosphäre des Wiener Neujahrskonzerts in die Halle zauberte.

Nach der Pause hatten die Erwachsenen unter der Leitung von Jürgen Schatz auf der Bühne Platz genommen. Sie beeindruckten das Publikum gleich zum Auftakt mit dem schwierigen, von Marc Jeanbourquin arrangierten Oberstufenstück „The Journey Notebook“, bevor es mit dem sinfonischen Drama „Voice of the Vikings“ von Michael Geisler weit zurück zu den Abenteuern der Wikinger ging. Die beschwingte „Allerhand-Polka“ von Florian Wolf, Ralph Benatzkys bekannteste Melodien aus der Operette „Im weißen Rössl“, die Musik zu „Greatest Showman“, einer Filmbiografie über den berühmten amerikanischen Zirkus-pionier Phineas Barnum, bei dem Solisten aus allen Registern ihr Können zeigten, oder das Medley „The Golden Sixties“, in dem Richard Johnsen Welthits aus den 1960-er Jahren verarbeitete, rundeten die anspruchsvolle Auswahl ab.

Ein Meister am Xylofon

Spontanen Applaus erntete Joachim Lernhart, der sich bei Karel Zunas Komposition „Mallet Man“ als Meister am Xylophon erwies. Mit dem Rockklassiker „Africa“ von Toto als Zugabe und schließlich dem feierlichen „Hallelujah“ von Leonard Cohen verabschiedeten sich die Musiker von ihren Gästen. Mit Charme und vielen Informationen zu den einzelnen Stücken führten Eva Maria Hübschle bei den Jugendlichen und Mareike Hänsler im zweiten Konzertteil durch das Programm.

Lobende und anerkennende Worte von Josef Kugler vom Blasmusikverband und vom Vereinsvorsitzenden Johannes Restle gab es für Amelie Ritter (Klarinette), Corinna Krall (Klarinette), Nathalie Restle (Flöte), Isabell Schilling (Klarinette), Elisa Schilling (Horn), Markus Seiberth (Tuba) und Raffael Wöttke (Tenorhorn). Sie erhielten nach zehn Jahren aktiven Musizierens die Ehrennadel des Blasmusikverbands in Bronze. Außerdem intonierten die Musikerkameraden für sie den Ehrenmarsch „Carpe Diem“.