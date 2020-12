Musikprob veranstaltet Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebsnachsorge

Das Musikprob-Team hat sich für die Vorweihnachtszeit etwas einfallen lassen: Das rund 40-köpfige Team produziert am Samstag, 12. Dezember, eine Charity TV Live-Sendung aus Pfullendorf. Der Musikprob Christmas Stadl – Wir brassen für Kinder ist zwischen 19 und 22.30 Uhr über Regio TV, YouTube und Facebook live zu sehen.

Laut Pressemitteilung sind folgende Künstler am Projekt musikalisch beteiligt: La Paloma Boys, Die Fexer, 5er Blech, Quattro Polly, Thorsten Skringer im Duett mit Tommy Weiss und Peter Laib (Mitglied der Original Egerländer Musikanten und der Brass Band Moop Mama).

Zusätzlich hat Restle bekannte Größen aus der Blasmusikwelt wie Ernst Hutter, den Boss der Original Egerländer Musikanten, Norbert Gäle, Komponist des Blasmusikhits „Der böhmische Traum“ und viele weitere Gäste zum Musikantenstammtisch eingeladen. Die Sendung wird durch Regio TV in alle drei Sendegebiete, Bodensee, Schwaben und Stuttgart übertragen.

„Damit erreichen wir zusätzlich zu unseren Sozialen Kanälen eine technische Reichweite von mehr als fünf Millionen Zuschauer“, wird Organisator Ewald Restle in der Mitteilung zitiert. „Das besondere an dieser Live-Sendung ist, dass es sich um eine Non-Profit-Benefizveranstaltung zu Gunsten der deutschen Kinderkrebsnachsorge und der Nachsorgeklinik Tannheim handeln wird“, ergänzt Restle.

Die Idee für eine solche Veranstaltung kam Restle bereits im März, gleich zu Beginn der Corona-Pandemie. Er las von dem Fall, dass ein Vater eines Kindes die Nachsorgeklinik in Tannheim besuchte und es sich im Nachhinein herausstellte, dass dieser durch das Virus infiziert war. Aufgrunddessen musste die gesamte Klinik mit all den Kindern und allen sich dort befindlichen Personen evakuiert und nach Hause geschickt werden.

„Schon damals hab ich meinen Kumpel Rainer Vollmer, der Papi der Pumples angerufen und ihm vorgeschlagen auf dem Musikprob Brassfestival am Sonntagabend mit der Band Papi Pumples ein Benifizkonzert zu veranstalten, zugunsten der Nachsorgeklinik in Tannheim“. Das war allerdings wegen der anhaltenden Corona-Regeln nicht möglich.

Allerdings habe ihn der Gedanke nicht losgelassen, etwas für die Kinder zu tun. Restle setzte sich dann mit dem Geschäftsführer der Einrichtung, Roland Wehrle, telefonisch in Kontakt und berichtete von der Brass-Idee. Wehrle war von dem Projekt angetan und wird auch als Interviewpartner in der Sendung zu sehen sein, heißt es in der Pressemeldung.

Während der Sendung gibt es eine Telefon-Spendenhotline, bei der die Zuschauer anrufen und zugunsten der Nachsorgeklinik spenden können. Möglich ist das auch über die Internetseite von Musikprob. „Schon jetzt haben sich einige großzügige Spender bei uns gemeldet, sie werden während der Sendung einen Scheck an den Geschäftsführer der Nachsorgeklinik überreichen“, verrät Restle.

Die Produktion der Sendung findet unter strengen Hygienebedingungen statt. Hierfür wurde zusammen mit dem Ordnungsamt in Pfullendorf ein umfangreiches Konzept erarbeitet. Jeder Teilnehmende am Set wird vor betreten der Produktionsstätte einem Antigentest unterzogen, der durch das Deutsche Rote Kreuz Pfullendorf und durch Unterstützung von Dr. El Amrani, Oberarzt am Krankenhaus Pfullendorf, vollzogen wird. Die Antigentests wurden von einem Unternehmen in Pfullendorf zur Verfügung gestellt.

Finanziert wird das Benefizkonzert durch die ehrenamtliche Arbeit der Organisatoren und Sponsoren sowie den langjährigen Partnern von Musikprob. Zudem, so Restle weiter, brassen die Musiker ohne Gage, sondern für den guten Zweck.