Von Schwäbische Zeitung

Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Fußballmuseum in Dortmund unter den Augen von Ulms Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer und SSV-Mannschaftskapitän Florian Krebs, der in der ARD-Sportschau mit seinen Stimm-Imitationen von Oliver Kahn und Franz Beckenbauer reichlich Applaus bekam.

Die Partie findet zwischen dem 9. und 12. August im Ulmer Donaustadion statt.