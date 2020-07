Motorrad stößt mit Auto zusammen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 13 Uhr leicht verletzt wurden, als er auf der Landstraße von Walberstweiler nach Meßkirch mit einem Auto zusammenstieß. Die 32-jährige Autofahrerin kam laut Polizeimeldung aus der Haidengasse und wollte die Landstraße queren. Dabei übersah sie den 24-jährigen Zweiradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Dieser stürzte in der Folge. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Citroen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.