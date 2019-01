Beamte des Polizeipostens Pfullendorf haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.30 Uhr in der Überlinger Straße einen 26-jährigen Mofa-Fahrer kontrolliert, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,8 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten, die Weiterfahrt untersagten und einen Bericht an die Führerscheinstelle fertigten.