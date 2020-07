Mofaauto fährt gegen Mercedes

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17 Uhr ist auf der L194 bei Pfullendorf Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuht ein 16-jähriger mit einem Leichtmobil (Mofaauto) in den Kreisverkehr bei der neuen Ortsumgehung ein und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 28-jährigen Mercedesfahrer. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.