Mittwochswanderungen starten am 2. Mai in die neue Saison

Vom Saisonstart auf einem Blütenweg über den Philosophenweg in Meßkirch bis hin zur Rinkenburg: Die Ferienregion Nördlicher Bodensee hat die Termine für die Mittwochswanderungen im Mai bekannt gegeben.

2. Mai: Eingehtour auf dem Blütenweg durch die Obstanlagen bei Lampach und Frickingen. Die Wanderstrecke ist etwa sechs Kilometer lang, die Fahrtkosten betragen vier Euro pro Person. Abschließend ist eine Einkehr geplant. Begleitet wird die Wanderung von Karl Gitschier.

9. Mai: An den Gestaden des Bodensees. Vom Busbahnhof in Pfullendorf fahren die Teilnehmer um 14 Uhr mit dem Regiobus nach Überlingen. Dort kommen sie um 14.35 Uhr an. Die eigentliche Wanderstrecke ist sechs Kilometer lang. Die Kosten für die Bodo-Tageskarten werden durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt. In Überlingen ist eine Einkehr geplant. Begleitet wird die Tour von Siglinde Schweikart und Rolf König.

16. Mai: Durch das Taubenried nach Hahnennest und zur Kalkreuter Hilb. Auf dem Programm stehen eine abwechslungsreiche Riedwanderung und der Besuch der Biogasanlage. Die Wanderstrecke ist rund sechs Kilometer lang, die Fahrtkosten betragen 2,50 Euro pro Person. Begleitet wird die Wanderung von Karl Gitschier.

23. Mai: Auf dem Philosophenweg. Die Wanderung beginnt am Schloss Meßkirch, die Fahrtkosten betragen 4,50 Euro pro Person. In Meßkirch ist eine Einkehr geplant. Begleitet wird die Wanderung von Johann Utz.

30. Mai: Wanderung zur Rinkenburg. Die Fahrt zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz beim Abzweig nach Guggenhausen, führt über Wilhelmsdorf. Nach der Wanderung zur ehemaligen keltischen Ringburg ist eine Einkehr geplant. Die Fahrtkosten betragen 4,50 Euro pro Person. Hans und Anne Greulich begleiten die Tour.

Die Formalitäten: Falls nicht anders angegeben, treffen sich die Teilnehmer immer um 14 Uhr am Stadtgartenvorplatz in Pfullendorf. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum jeweiligen Ausgangspunkt der Wanderung. Änderungen im Programm sind vorbehalten. Die Teilnahme an den Wanderungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt Pfullendorf, die Gemeinden der Ferienregion Nördlicher Bodensee und die Tourenführer übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden.