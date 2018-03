Mitgutsch-Ausstellung zählt 5000 Besucher

Knapp 5000 Besucher haben sich zwischen Oktober und Januar die Ausstellung mit Werken von Ali Mitgutsch in der städtischen Galerie Alter Löwen in Pfullendorf angesehen. Erwachsene, aber auch ganze Familien hätten die Retrospektive „Vom Wimmelbild bis zum Traumkästchen“ mit Original-Wimmelbildern und „Traumkästchen“ besucht, schreibt die Stadt Pfullendorf in einer Pressemitteilung. Zudem habe es mehr als 35 Kindergarten- und Schulführungen gegeben. Diese zeigten, dass das museumspädagogische Konzept der Galerie sehr gut angenommen wird.

Junge Besucher kamen nicht nur aus Pfullendorf, sondern auch aus Großschönach, Fleischwangen, Meßkirch, Ruhestetten, Sauldorf, Tannhausen, Sigmaringen, Ostrach, Göggingen, Burgweiler, Bingen, Hausen am Andelsbach, Bingen, Menningen und Herbertingen. Monika Middelmann habe die Mädchen und Jungen mit viel Herzblut durch die Ausstellung geführt, sagt Hermine Reiter, Leiterin der städtischen Galerie.

Positive Rückmeldungen bekam Hermine Reiter aber auch von Kunstinteressierten, die bei einer Führung durch die Ausstellung Daten und Fakten über Ali Mitgutsch erfuhren. Außerdem hörten sie so manche Anekdote über den heute 82-jährigen Bilderbuchautor, Illustrator und Maler. Jetzt werden die Kunstwerke, die in Pfullendorf ausgestellt wurden, eingepackt und zu Ali Mitgutsch nach München zurückgebracht. „Noch in keiner Ali-Mitgutsch-Ausstellung wurden so viele Original-Wimmelbilder gezeigt wie in der städtischen Galerie in Pfullendorf“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Um zu zeigen, wie begeistert die Gäste von der Ausstellung waren, zitiert Hermine Reiter aus dem Besucherbuch. „So viele Erlebnisse zu schauen und zu staunen und die schönen Farben – einmalig für Jung und Alt, für ein Leben lang! Danke!“, heißt es darin zum Beispiel. „Eine sehr schöne Ausstellungs-Konzeption. Wir kommen noch einmal“, schrieben Besucher aus Stuttgart. „Eine Ausstellung, die Kindheitserinnerungen weckt!“, kommentierte ein anderer. Und eine Besucherin aus Solingen fand: „Bei diesen Bildern wird man selber wieder zum Kind. Viele tolle Erinnerungen werden hier geweckt. Vielen lieben Dank.“