Mitgliedsbeitrag verdoppelt sich beinahe

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Vereins zur Brauchtumspflege (VzB) Walbertsweiler hat am Samstag im Vereinsheim des Fußballvereins Walbertsweiler-Rengetsweiler stattgefunden. Der erste Vorsitzende Andreas Heinzler konnte zahlreiche Mitglieder sowie Bürgermeisterstellvertreter Clemens Veeser und Ehrenmitglied Gerhard Löffler begrüßen.

Punkt eins der Tagesordnung war der Kassenbericht von Vereinskassierer Wolfgang Burth. Er musste von einem rückläufigen Kassenbestand berichten. Die Einnahmen, bestehend aus den Vereinsbeiträgen und den Gewinnen von verschiedenen Veranstaltungen, waren geringer als die Ausgaben. Fixe Kosten entstanden hauptsächlich für Versicherungen und Steuern sowie Gebühren und Mieten. Darüber hinaus wurden Ausgaben für den Jahresausflug, das Helfer-Fest und Busfahrten getätigt. Die Kasse wurde von Artur Fecht und Patrick Wachter geprüft, beide bestätigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung. Die anwesenden Vereinsmitglieder waren einstimmig für die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von acht auf 15 Euro. Schriftführerin Marina Fröhlich gab anschließend einen zusammenfassenden Überblick über die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2018.

In der Fasnet wurde der Schmotzige Donnerstag mitgestaltet, am 30. April der Maibaum aufgestellt und am 1. Mai das traditionelle Wecken durch den Fanfarenzug durchgeführt.

Helfer-Fest und Ausflüge

Beim Walder Dorffest wurde wieder ein Zelt bewirtschaftet. Anfang August gab es ein Helfer-Fest mit Kinderprogramm und Übernachtungslager. Der Vereinsausflug im Oktober führte nach Warthausen, mit der Öxlebahn nach Ochsenhausen und nach Bad Schussenried zur Ausstellung „Du bist die Kunst“.

Bei der außerordentlichen Versammlung am 11. November wurden traditionell langjährige Mitglieder geehrt, einige Tage später fand das Kesselfleischessen statt. Der VzB-Nikolaus war unterwegs und das Silvesterpaschen war sehr gut besucht. Ein Erfolg war auch der dritte Walbertsweiler Weihnachtshock, der zusammen mit den Walbertsweiler Brückelern und dem Hunde-Sport-Verein veranstaltet wurde.

Im Jahr 2018 fanden sechs Ausschusssitzungen statt. Gemäß dem Bericht von Dirigent Arthur Restle hatte der Fanfarenzug Walbertsweiler 24 aktive Spieler, die 28 Proben und zehn Auftritte absolviert haben, sieben davon während der Fasnet. Bürgermeisterstellvertreter Clemens Veeser würdigte in seinen Grußworten die Aktivitäten des Vereins für die aktive Pflege des Brauchtums und bedankte sich für das Engagement. Er wünschte dem Verein viel Vergnügen in der kommenden Fasnet und ein gutes Vereinsjahr.

Ein Teil der Vorstandschaft stand zur Wahl. Beatrix Müller als zweiter Vereinsvorstand und Wolfgang Burth als Kassierer wurden einstimmig wiedergewählt. Den Ausschuss bilden Marita Loes, Anita Hahn, Jean-Pierre Colas, Andrea Restle, Sina Sieger und Patrick Wachter, als Kassenprüfer stehen Sarah Fecht und Artur Fecht zur Verfügung.