Mit Postkarten in eine Stadt vergangener Zeiten reisen

Zu einer Zeitreise in vergangene Zeiten lädt der Heimat- und Museumsverein Pfullendorf ein. Dazu wurde im Zusammenhang mit der 800-Jahr-Feier ein farbenfroher Kalender mit Motiven von teilweise über 140 Jahre alten Postkarte erstellt, dessen Verkauf nun begonnen hat.

Eigentlich sollte der Kalender mit dem Titel „Eine postalische Zeitreise in vergangene Zeiten“ mit einem Pressetermin der Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Die aktuelle Corona-Situation und die Erkrankung des Bürgermeisters verhinderten dies“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Thomas Kugler habe es sich jedoch nicht nehmen lassen, aus dem unfreiwilligen Home-Office dem Verein für sein Engagement zu danken. „Ich freue mich besonders über die Aktion des Heimat- und Museumsvereins Pfullendorf. Mit der Zeitreise in vergangene Zeiten können wir alle gut feststellen, wie sich das Bild der Stadt Pfullendorf in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat“, wird er in der Mitteilung zitiert. „War früher alles etwas idyllischer und schöner? Machen Sie sich einfach selber ein Bild und schwelgen in hoffentlich guten Erinnerungen an die gute alte Zeit.“

In der Tat hat sich Pfullendorf stark verändert und konnte doch den alten Charme behalten. „Was beim Betrachten der Postkartenmotive auffällt ist zum einen, wie wenig bebaut Pfullendorf damals war“, heißt es in er Mitteilung weiter. Dann seien es die vielen kleinen Details, die es zu entdecken gilt. Etwa das Bräg-Bauernhaus, das direkt am Oberen Tor angebaut war und einer Straße weichen musste. Und dann sei noch die Optik: Was sich heute in schönen Farben präsentiert, wirkte damals oft grau und trist.

Diese besonderen Pfullendorf-Kalender gibt es in den Größen DIN A3 und DIN A4 zu kaufen und kosten zehn Euro beziehungsweise 7,50 Euro. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wird in die Vereinsarbeit des Vereins fließen. Gedruckt wurden die Kalender in einer Gesamtauflage von 800 Stück. Für jedes Jahr der Pfullendorfer Stadtgeschichte also einen Kalender.

Zu kaufen gibt es die Kalender bei Klaiber Schreiben & Schule & Schenken in der Hauptstraße 38, in der Linzgau Buchhandlung in der Roßmarktgasse 1, im Rewe Markt im Seeparkcenter und im Weltladen, der Am Alten Spital 10 zu finden ist. Der Verein selbst verkauft die Kalender in einem sogenannten Pop-up-Store in der Hauptstraße 37, den Peter Reisky von der gleichnamigen Immobilienagentur dem Heimat- und Museums Verein Pfullendorf zur Verfügung gestellt hat.