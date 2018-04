Mit Londoner Bus von Fest zu Fest

Mindestens 4000 Besucher und damit doppelt so viele wie im vergangenen Jahr sollen es werden, wenn Ewald und Manuela Restle vom 15. bis 17. Juni zur dritten Auflage der „Musikprob“ in den Seepark Linzgau in Pfullendorf einladen. Mehr als 25 überregional bekannte Bands mit rund 250 Musikern, darunter „Moop Mama“, „Blechhauff’n XXL“, „Seiler und Speer“, „Brauhausmusikanten“, „Muckasäck“ oder Thomas Gansch, einer der besten Trompeter Europas, sollen dem Publikum beim Brass- und Blasmusikfestival einheizen. Außerdem gibt es neben den großen Bühnen wieder eine kleinere Bühne, die „Blechstage“, auf der Neueinsteiger öffentliche Erfolge einheimsen können.

Damit es klappt mit der Steigerung der Besucherzahlen, hat sich das Ehepaar Restle etwas einfallen lassen. Die beiden haben einen ausgemusterten Londoner Sightseeingbus gekauft. Sieben Wochen lang restaurierten sie den doppelstöckigen Oldie mit Baujahr 1981. „An Aschermittwoch ist der Bus angekommen, inzwischen haben wir ihn mit 30 Leuten in 1500 Stunden hergerichtet“, sagt Ewald Restle bei der ersten öffentlichen Präsentation des imposanten Fahrzeugs am Samstag. Auf dem Parkplatz der Kraftfahrzeugprüfstelle Oguz im Mühlweg haben die Restles aus diesem Anlass zu einem kleinen Fest eingeladen.

Instrumente im Inneren

Der Bus fällt auf, nicht nur wegen der außergewöhnlichen gelb-grünen Lackierung und der großen Schrift, die auf das Festival hinweist, sondern auch wegen der Bühne, die sich auf dem Oberdeck befindet. „25 Musiker hält der Bus aus“, sagt Restle. Dass es klappt mit der Bühne in luftiger Höhe, bewies am Samstag die Formation „Tschäss Bräss“, eine Band, in der etwa ein Dutzend Musiker der Stadtmusik fetzig musizierten. Im Inneren des Busses richtete Restle in Kooperation mit bedeutenden Musikhäusern eine Instrumentenausstellung mit sehenswerten Raritäten aus.

„Wir fahren jetzt mit dem Bus durch die Lande“, so Restle, der von einigen Fahrern wie Andreas Mors, Thomas Loch oder Jörg Wiggenhauser unterstützt wird. An manchen Tagen sind es Spazierfahrten in der weiteren Region. An den Wochenenden werden gezielt Feste angesteuert, so in nächster Zeit das Frühlingsfest in Rast, das Gögginger Bierfest, das Rengetsweiler Waldfest oder das Kreismusikfest in Ertingen. „Wir zeigen die Instrumente und machen Werbung für unser Festival“, sagt Restle. „Ob wir fahren oder stehen, wir fallen mit dem Fahrzeug auf.“

Personen darf der Bus übrigens nicht transportieren, denn er ist nicht mehr als Omnibus zugelassen, dafür braucht er keine Sondererlaubnis für Sonntagsfahrten. Mit dem offenen sonnigen Oberdeck und dem geschlossenen unteren Deck eignet sich der Bus auch bestens für Familienfeste oder Partys. „Wir wollen den Bus in der Zeit, in der wir ihn nicht für unsere Werbung brauchen, auch vermieten“, sagt Manuela Restle, die ebenfalls Werbung für die „Musikprob“ fährt – mit einem viel kleineren Bus in gleicher Optik.