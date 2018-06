Mit gefälligen Melodien ins neue Jahr

Arkadi Feldman ist bei den Freunden der klassischen Musik in Pfullendorf längst kein Fremder mehr. Seit einigen Jahren gestaltet er mit der Königsberger Staatsphilharmonie das traditionelle Neujahrskonzert, zu dem in diesem Jahr direkt am Neujahrstag eingeladen wurde. Rund 450 Gäste waren hell begeistert vom beschwingten Programm mit beliebten und bekannten Stücken des 19. Jahrhunderts und wollten mit dem Applaudieren schier nicht mehr aufhören, sodass das Orchester, das noch in der gleichen Nacht nach Karlsruhe weiter fuhr, drei Zugaben spendierte.

Der erste Teil des Abends, der mit dem „Großen Walzer“ aus Peter Tschaikowskys Ballett „Schwanensee“ eröffnet wurde, gehörte der ernsten Musik. Auf die Arie der Dalila aus Camille Saint-Saëns Oper „Samson et Dalila“, wie auch alle weiteren gesungenen Partien hervorragend interpretiert von der Mezzosopranistin Olga Litwinova, und die Arie „Ah quel Diner“ aus Jacques Offenbachs komischer Oper „La Périchole“ folgte der eher schwermütige Slawische Tanz in B-Dur des Tschechen Antonín Dvorák.

Johannes Brahms temperamentvolle „Ungarische Tänze“, die mit dem Csárdás in F-Dur begannen, gaben, wie danach Peter Tschaikowskys beschwingter „Valse des Fleurs“, hingegen bereits einen Vorgeschmack auf den heiteren zweiten Teil des Abends, der vorwiegend der Strauß’schen Musikdynastie gewidmet war.

Polka „Unter Blitz und Donner“ wird von der Pauke bestimmt

„Ich lade gern mir Gäste ein“, das champagnertrunkene Lied des Grafen Orlofsky aus Johann Strauß’ berühmtester Operette „Die Fledermaus“, durfte natürlich beim Neujahrskonzert nicht fehlen, ebenso wenig wie der Walzer „An der schönen blauen Donau“ oder der „Radetzky Marsch“. Dazu gab’s die fröhliche „Annenpolka“, die von der Pauke bestimmte Polka „Unter Blitz und Donner“ und die schnelle „Jägerpolka“ mit ihren Halalis sowie mit der Romanze „Katinka“, in die Olga Litwinova die ganze Bandbreite ihres Gesangs gefühlvoll einbrachte, ein russisches Traditional. „Die beste Sängerin, die wir hier je bei einem Neujahrskonzert hatten“, stellte eine Zuhörerin beeindruckt fest.

Ganz andere Töne hörten die Zuschauer bei den Zugaben. Zunächst wurde mit einer Boney M.-Polyphonie aus der Feder Feldmans gerockt, danach durfte zum Klarinettensolo zu Sidney Bechets Jazzkomposition „Petite Fleur“ geträumt werden, bevor der Ausflug in die Welt der Popmusik mit einem Feldman’schen Arrangement zu Joe Dassins „L’Eté Indien“ zu Ende ging. (stt)