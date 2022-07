Mit drei Promille unterwegs: Frau fährt über Verkehrsinsel und macht sich aus dem Staub

Mit umgerechnet mehr als drei Promille ist eine tatverdächtige Autofahrerin am Samstagnacht gegen 23.50 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße auf Höhe des Busbahnhofs nach links von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr sie dabei eine Verkehrsinsel mit den beiden dort angebrachten Verkehrsschildern. Anschließend verließ sie die Unfallstelle. Auf die Tatverdächtige kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu, so die Polizei.