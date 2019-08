Mit 2,0 Promille am Steuer erwischt

Mit einem Atemalkoholwert von rund 2,0 Promille ist ein 43-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 19.30 Uhr von der Polizei in Pfullendorf erwischt worden. Er war einer Polizeistreife wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Stadtgebiet war er in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Die Beamten fuhren daraufhin mit dem 43-Jährigen in ein Krankenhaus und veranlassten dort eine Blutprobe. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten, so die Polizei.