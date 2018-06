Acht Spieltage sind gespielt in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und noch immer wartet der SC Pfullendorf auf seinen ersten Heimsieg. Bislang steht für die Hagg-Elf überhaupt erst ein dreifacher Punktgewinn zu Buche, erzielt vor drei Wochen im Kellerduell beim FC Germania Friedrichstal. Dem Sieg schlossen sich zwei klare Niederlagen an, zunächst auf eigenem Platz mit 1:4 gegen den SSV Ulm, am vergangenen Wochenende dann mit einem glatten 0:4 bei der U23 von Zweitligist Karlsruher SC.

Tabellentief ja, Stimmungstief nein - so ähnlich ließe sich die aktuelle Lage beim Sportclub vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger FSV 08 Bissingen wohl treffend beschreiben. Patrick Hagg sagt: „Die Stimmung bei uns ist immer ganz gut, das ist ergebnisunabhängig. Sowohl Ulm als auch Karlsruhe gehören zu den stärksten Mannschaften der Liga. Da haben wir es natürlich schwer gehabt. Vor allem, wenn wir wie in Karlsruhe schon nach einigen Sekunden in Rückstand geraten und es nach 28 Minuten 0:4 steht.“ Positiv wertete Hagg, was danach geschah: „Meine Mannschaft hat sich dann gut gewehrt, hat so zumindest verhindert, dass es noch schlimmer kam, was angesichts der Qualität der Karlsruher durchaus hätte passieren können.“

Der FSV Bissingen, aktuell Tabellenelfter mit zehn Punkten, gehört da nun eher in die Kategorie von Gegnern, gegen die sich der SCP Chancen ausrechnen darf. So sieht es auch Patrick Hagg: „Klar, Bissingen ist eher unsere Kragenweite als der KSC oder Ulm. Als Favorit sehe ich uns aber trotzdem nicht. Bissingen ist in der starken Verbandsliga Württemberg Meister geworden. Das ist ein gewachsenes, gut eingespieltes Team.“

Das auf fremdem Terrain bislang allerdings noch keine Bäume ausgerissen hat: Noch immer gelang der Elf von Trainer Alfonso Garcia kein Auswärtssieg. Den einzigen Auswärtspunkt holten die Schwaben bis dato beim FC 08 Villingen (1:1). Doch auch den Heimvorteil will Patrick Hagg nicht überbewerten: „Ob wir jetzt vor 150 Zuschauern in Bissingen oder vor 150 Zuschauern in Pfullendorf spielen, das macht doch keinen Unterschied.“

FSV-Formkurve zeigt nach oben

Bissingens Formkurve wies in den vergangenen Wochen ziemlich stabil nach oben: Die vergangenen drei Heimspiele wurden gewonnen, auswärts gab es besagten Punktgewinn in Villingen und eine Niederlage bei Tabellenführer FSV Hollenbach.

Fehlen wird dem Sportclub am Samstag weiterhin Torjäger Andreas Krenzler, der sich gegen Ulm eine Oberschenkelzerrung zugezogen hatte. Für ihn dürfte wieder der agile Dennis Blaser in der Spitze spielen. Hagg: „Dennis ist einer, der dahin geht, wo es wehtut. Und genau das brauchen wir in unserer Situation.“

Nach seiner Knieoperation wird auch Marllex Abdulai an diesem Wochenende erstmals wieder auflaufen, wenn auch nicht in der ersten Mannschaft, so doch zumindest im Derby des F-Teams beim TSV Aach-Linz.

Eine Schrecksekunde für Patrick Hagg gab es im Mittwochstraining, als Offensivmann Luca Gruler wegen Adduktorenproblemen vorzeitig in die Kabine musste. Hagg hofft dennoch auf einen Einsatz des pfeilschnellen Ex-Salemers. Vor einem Heimcomeback könnte auch Linksaußen Patric Scherer stehen, der bereits in Karlsruhe eine Stunde lang spielte. Haggs bewährte Flügelzange wäre somit wieder komplett.