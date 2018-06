Ministranten fahren im August nach Rom

Gemeindeassistent Sebastian Kraft hat die Mitglieder des Pfullendorfer Pfarrgemeinderats in der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau über den aktuellen Stand der Firmvorbereitungen, über eine geplante Romwallfahrt und das Ministrantenlager informiert. Demnach findet die Firmung in der Seelsorgeeinheit an drei Terminen statt: am Freitag, 11. Juli, um 17 Uhr in Pfullendorf, am Samstag, 12. Juli, um 9.30 Uhr in Denkingen und am Sonntag, 13. Juli um 17 Uhr in Pfullendorf.

Die Romwallfahrt der Ministranten ist für die Zeit von Sonntag, 3., bis Samstag, 9. August, geplant. Das Ministrantenlager soll in diesem Jahr ausnahmsweise erst Ende August beziehungsweise Anfang September stattfinden. Die Minis der Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau fahren von Samstag, 30. August, bis Sonntag, 7. September, nach Niedersonthofen. Geboten werden ihnen ein kreatives Programm, ein Ausflugstag und ein Gottesdienst.

Bei den Ministranten hatte es in den vergangenen Monaten einige Wechsel gegeben: Einige langjährige Minis wurden feierlich verabschiedet. Im kommenden Herbst sollen neue, junge Ministranten in die Gemeinschaft der Minis aufgenommen werden.