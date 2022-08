Mehrere Reifen in Pfullendorf zerstochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Stadtgebiet Pfullendorf vier Fahrzeuge beschädigt. An einem Auto in der Straße „Am Pfarröschle“ wurden laut Mitteilung nun zum dritten Mal zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstands zerstochen. Auch an einem weiteren Fahrzeug, das in derselben Straße abgestellt war, wurden zwei Reifen beschädigt. Die Räder zweier weiterer Wagen wurden in der Uttengasse und in der Bahnhofsstraße beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe an den acht zerstochenen Reifen wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Da es in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Region gekommen ist, prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang der Taten. Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552 / 2016 0 zu melden.