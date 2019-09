Mehrere hundert Euro Schaden bei Unfall

Ein Schaden von mehreren hundert Euro ist am Montagabend gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Pfullendorf entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 42-jähriger Autofahrer aus der Andreas-Rogg-Gasse nach links in die Hauptstraße einbiegen. Vermutlich wegen fehlender Ortskenntnis fuhr er dabei zunächst zu weit in die Garnmarktgasse und wollte deshalb zurücksetzen. Dabei übersah er einen in der Hauptstraße fahrenden 27-jährigen Autofahrer und kollidierte mit dessen rechter hinterer Fahrzeugseite.