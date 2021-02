Maskenverweigerin von Lichterspaziergang ausgeschlossen

Obwohl der Lichterspaziergang am Montagabend in Pfullendorf insgesamt sehr friedlich ablief, haben doch vereinzelte Weigerungen von Teilnehmenden, den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Polizei zum Handeln veranlasst. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemeldung mit.

An der Demonstration, die Montagabend zwischen 18 und 20 Uhr stattfand, nahmen etwa 200 Personen teil. Nach einem kurzen Fußmarsch durch die Innenstadt versammelten sich die Teilnehmer in der Franz-Xaver-Straße. Da nach polizeilichen Erkenntnissen zwei Teilnehmer der Demonstration das Tragen eines verpflichtenden Mund-Nase-Schutzes vehement ablehnten und auch Aufforderungen des Veranstalters an die Betroffenen nicht fruchteten, schritten die Beamten ein. Während ein männlicher Teilnehmer daraufhin freiwillig die Veranstaltung verließ, zeigte eine 40-Jährige auch dann noch keine Einsicht.

Der Veranstalter schloss sie daraufhin formal von der Veranstaltung aus. Die Polizisten erteilten der Frau einen Platzverweis. Da sie auch diesen nicht befolgte und sich weiter weigerte, ihre Personalien anzugeben, nahmen sie die Beamten letzten Endes in Gewahrsam. Weil sie nicht freiwillig mitgehen wollte und sich aktiv wehrte, mussten die Beamten die Frau vom Platz tragen. Erst auf Aufforderung einer Zeugin gab die Frau die Gegenwehr auf. Die 40-Jährige wurde zum Polizeiposten gebracht und von dort, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, gegen 20 Uhr wieder entlassen.