Der Maschinenring Pfullendorf-Meßkirch wird mit dem Maschinenring Deggenhausertal fusionieren. Nachdem die Mitglieder der Tefion Pfullendorf und Meßkirch einer entsprechenden Änderung der Vereinssatzung bereits zugestimmt haben, schloss sich der Maschinenring Deggenhausertal bei seiner Generalversammlung im Bermatinger Dorfgemeinschaftshaus diesem Votum nun an. Nach dem endgültigen Zusammenschluss, der am 4. März bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Herdwangen stattfinden wird, tragen die beiden vereinten Ringe den Namen Maschinenring Linzgau.

„Gemeinsam mit dem Landesverband und anwaltlichem Beistand haben wir in mehreren Sitzungen und Gesprächen die Satzungsänderung und den Fusionsvertrag auf die individuellen Gegebenheiten angepasst“, sagte Karl-Heinz Mayer der Vorsitzende des Maschinenrings Deggenhausertal bei der Versammlung. Die rund 150 Teilnehmer haben im Vorfeld das Vertragswerk und die geänderte Satzung bekommen, um sich über die Fusion zu informieren. So hat es in der Versammlung auch keine offenen Fragen mehr gegeben und die breite Mehrheit stimmte den Verträgen zu. Mayer betonte das „gute Verhältnis“, welches schon immer zwischen den beiden Maschinenringen geherrscht habe.

Weitblick wird gelobt

Hermann Gabele vom Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises beglückwünscht die beiden Vorsitzenden und die zwei Geschäftsführer der Maschinenringe und die Mitglieder zu ihrer Entscheidung. „Das ist ein wichtiges und großes Projekt“, sagte er. Zu den Aktivitäten des Maschinenrings hob er den Einsatz der Betriebs- und Haushaltshelfer sowie die Kompetenz des Maschinenrings hervor. Der BLHV-Kreisvorsitzende Georg Rauch gratulierte ebenfalls in seiner Ansprache zu „dem Weitblick“, den die Verantwortlichen der beiden Maschinenringe mit dem Zusammenschluss gezeigt haben. „Etwas unternehmen, statt etwas zu unterlassen“, war sein Credo. Er verglich die Fusion mit einer Heirat und sagte: „Um Bauern unter einen Hut zu bringen, braucht es eine Riesentoleranz und Kommunikation. Schwätzet miteinander und nicht übereinander.“ (sto)