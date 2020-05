Mann stürzt mit seinem Mofa

Am Donnerstagnachmittag ist ein 56-Jähriger in der Ortsdurchfahrt Sohl mit seinem Mofa aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Laut Angaben eines Zeugen kam der Mann zunächst ins Schlingern und in der Folge am linken Fahrbahnrand zum Sturz, das teilt die Polizei mit. Da der Mann regungslos liegenblieb, leistete der Zeuge und seine Begleiterin bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 56-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht.