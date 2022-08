Mann mit mehr als vier Promille rastet aus

Aufgrund eines renitenten Gasts rückten Polizeibeamte am Dienstag um kurz nach 20.45 Uhr nach Illmensee aus, nachdem dieser eine Gaststätte in der Hauptstraße nicht verlassen wollte und den Gastwirt körperlich angegangen hatte.

Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Mann laut Mitteilung der Polizei schon zu Fuß von der Gaststätte entfernt und die Polizisten trafen ihn in einer anderen naheliegenden Gaststätte an. Auf dem Weg dorthin hatte der Mann mehrere Fußgänger beleidigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über vier Promille. Aufgrund dessen und mehrere Verletzungen, die sich der Mann bereits im Vorfeld zugezogen hatte, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in ein Klinikum.

Der 25-Jährige weigerte sich heftig gegen die Maßnahmen, beleidigte und bedrohte die Polizisten während des Transports. Bei Ankunft im Krankenhaus war der Mann weiterhin äußerst aggressiv und widersetzte sich mehrmals gegen die Anweisungen der Beamten. Letztendlich musste der Mann mittels Fesseln ruhiggestellt werden und verbrachte die Nacht in der Klinik. Nun muss er mit Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung rechnen.