Mann läuft betrunken auf Landstraße

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 34-Jähriger befunden, der in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr orientierungslos auf der Fahrbahn zwischen Denkingen und Pfullendorf umherlief, das teilt die Polizei mit. Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei. Bei der Überprüfung zeigte sich der 34-Jährige aggressiv, weshalb er fixiert und in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund seines psychischen Zustands brachten die Beamten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil er die Beamten beleidigte, muss der 34-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.