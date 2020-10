Mann fährt unter Drogeneinfluss

Unter Einfluss berauschender Mittel ist ein 30-jähriger VW-Fahrer gestanden, der am Montag gegen 22.30 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße in Pfullendorf von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Mannes drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, weshalb in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt, das teilt die Polizei mit.