Mann fährt unter Drogeneinfluss

Ein 40-Jähriger hat am Freitagmorgen in der Otterswanger Straße in Pfullendorf sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt. Nachdem die Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrer Anhaltspunkte auf Drogenbeeinflussung feststellten, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Wie die Polizei mitteilt, zeigten die Beamten den Mann an, der einräumte, Marihuana konsumiert zu haben. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.