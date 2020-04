Bereits am Freitag ist ein 46-Jähriger laut Polizeimeldung beim Entsorgen von vier Altreifen im Litzelbacherweg in Pfullendorf beobachtet wurden. Eine Zeugin bemerkte, wie der Mann gegen 19 Uhr aus einem SUV die Reifen auslud und in der freien Natur zurückließ. Sie notierte sich das Kennzeichen und teilte dies dem Polizeiposten Pfullendorf mit. Der ermittelte Verursacher wurde nun wegen illegaler Müllentsorgung angezeigt.