Mann attackiert Ex-Freundin mit Messer

Auf einem Parkplatz in der Meßkircher Straße in Pfullendorf ist es am Samstag gegen 22.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das teilt die Polizei am Wochenende mit. Ein 50 Jahre alter Mann attackierte seine ehemalige Partnerin und eine weitere Person mit einem Messer. Die 37-jährige Frau und der 55-jährige Mann erlitten bei dem Angriff Schnittverletzungen im Gesicht. Die Polizei nahm den Täter am Tatort vorläufig fest. Die Geschädigten wurden zunächst zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. Der Täter wollte seiner Ex-Freundin und deren neuen Freund laut Polizei wohl einen Denkzettel verpassen. Nun wird er bei der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.