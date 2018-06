Manfred Heppeler übernimmt Vorsitz des Gesangvereins

Die Mitglieder des Gesangvereins Pfullendorf haben bei ihrer Hauptversammlung am Samstagabend im Restaurant Deutscher Kaiser einen neuen Vorsitzenden gewählt: Der bisherige Kassenwart Manfred Heppeler übernimmt das Amt von Irmine Felix, die bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben hatte, dass sie für den Posten nicht mehr zur Verfügung steht. „Mit 70 Jahren darf man auch mal aufhören“, sagte Felix der „Schwäbischen Zeitung“ in der vergangenen Woche. Die eigentliche Hauptversammlung fand dann ohne Presse hinter verschlossenen Türen statt. Stattdessen verschickte der Verein am Montagmittag eine Pressemitteilung.

Irmine Felix hatte den Vorsitz des Gesangvereins vor zehn Jahren übernommen. Karlheinz Sperling und Manfred Heppeler nutzten die Hauptversammlung dazu, die Mitglieder daran zu erinnern, was sie während ihrer Amtszeit auf die Beine gestellt hat. Als Beispiele nannte Heppeler die Festschrift zum 150-jährigen Bestehen des Vereins, die Zusammenarbeit mit dem Turnverein Pfullendorf, die vielen Konzerte und das „Galileo“-Erlebnis mit den Bikern der Harley Owners Group aus München. Dankbar für all die Arbeit, die Irmine Felix in den zehn Jahren geleistet hatte, übergab er ihr ein Geschenk und einen Blumenstrauß zum Abschied.

Kempfs Überraschender Rückzug

Karl Ernst Föhrenbacher übernimmt in Zukunft den Posten des Kassenwarts. Neu ins Team rückt außerdem Isabelle Kervran als Stimmführerin im Sopran auf. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. In ihrem Tätigkeitsbericht ließ Irmine Felix das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. So erinnerte sie an die Hauptversammlung Ende Januar 2017, bei der Chorleiter Rainer Kempf überraschend seinen Rückzug ankündigte.

Mit Baiba Urka fand der Verein im April eine Nachfolgerin. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, unterstrich Irmine Felix bei der Hauptversammlung am Samstag. Allerdings würde sie noch besser funktionieren, wenn die Sänger regelmäßiger zur Probe erschienen, mahnte die scheidende Vorsitzende an. Nicht zuletzt stehe in diesem Jahr noch einiges auf dem Programm.

Auch Schriftführerin Monika Bühler blickte bei der Versammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Sie berichtete unter anderem von Turnerball, Brunnenfest, Grillfest, Engelsabstieg und Neubürgerempfang sowie einem Ausflug nach St. Blasien. Der Männerchor machte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag 2017 auf den Weg ins Alten- und Pflegeheim, um unter der Leitung von Peter Nauroth die Bewohner mit einigen Liedern zu erfreuen.

Den Inhabern des Restaurants Deutscher Kaiser, Sonja und Paul Woerz, dankte der Gesangverein bei seiner 163. Hauptversammlung für die vielen Gelegenheiten gemütlichen Beisammenseins und die jahrelange Unterstützung beim Brunnenfest. Paul Woerz erklärte, dass der Gesangverein und der „Deutsche Kaiser“ inzwischen in der dritten Generation miteinander verbunden sind. Weil das Restaurant zum 1. Juni schließt, steht diese Verbindung allerdings vor dem Ende.

Als ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter überbrachte Peter Schramm die Glückwünsche der Stadt. Er wünschte dem Verein weiterhin alles Gute, viele neue Sänger und für die Hauptversammlung im kommenden Jahr brechend volle Räume in einem neuen Vereinslokal.