Männer fahren wohl unter Drogeneinfluss

Wegen des dringenden Verdachts, unter Drogeneinwirkung ein Auto gefahren zu haben, ermittelt die Polizei Pfullendorf gegen zwei Männer. Diese waren unabhängig voneinander am Sonntag von der Polizei kontrolliert worden. In der Otterswanger Straße stoppten Beamte gegen 11 Uhr einen 27-Jährigen, bei dem ein Schnelltest positiv auf THC reagierte. Einen 30-Jährigen kontrollierte die Streife gegen 21 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Während der Kontrolle zeigte der Fahrer typische Anzeichen für die Wirkung von Betäubungsmitteln. Beide Männer mussten zur Blutentnahme. Sollte das Blutergebnis den Verdacht jeweils bestätigen, müssen beide mit einer Anzeige, einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrsregister rechnen, teilt die Polizei mit.