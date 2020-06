Müllcontainer geraten in Brand

In der Hauptstraße in Pfullendorf haben am Montagmittag mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es laut Polizei bislang keine.

Kurz vor 13 Uhr kam es in der Pfullendorfer Innenstadt zu dem Feuer. Im Hinterhof eines Eckanwesens in der Hauptstraße brannten Müllcontainer. Die Feuerwehr wurde gerufen, die den Brand nach dem Eintreffen vollständig löschte.

Die betroffenen Müllbehälter wurden erheblich beschädigt. Ansonsten blieb der Schaden laut Polizeibericht minimal. Die Brandursache steht noch nicht mit absoluter Sicherheit fest. Im Brandschutt befanden sich die Überreste einer defekten Motorsäge, die entsorgt werden sollte. Die Polizei schließt nach einer ersten Betrachtung des Brandortes nicht aus, dass diese Säge der Ursprung des Feuers war. Das Brandschadensbild spricht für diese Annahme. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.