Mädchen gehen freiwillig ins Krankenhaus

Um die Aufgaben des Pflegeberufs kennenzulernen, haben elf Mädchen einen Tag im Pfullendorfer Krankenhaus verbracht. Die meisten Teilnehmerinnen waren von diesem Besuch so begeistert, dass sie gerne ein Praktikum im Krankenhaus absolvieren würden, um noch mehr über die Aufgaben einer Gesundheits- und Krankenpflegerin zu erfahren.

Um einen Einblick in den Krankenhaus-Alltag zu bekommen, nutzten die Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren das Projekt Work@SIG. Dieses wurde von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Sigmaringen initiiert, damit sich Schüler in den Ferien praxisorientiert mit verschiedenen Berufen vertraut machen können. Betreut wurden die Mädchen beim Schnuppertag im Krankenhaus von den Pflegepädagoginnen Daniela Eichelmann und Anja Brzoska-Müller von der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen.

Stilecht in Arbeitskleidung gab es zuerst eine Fragerunde mit Brainstorming. Was Gesundheits- und Krankenpfleger in ihrem Arbeitsalltag erledigen, lässt sich allerdings am besten in der Praxis entdecken. Deshalb standen einige typische Aufgaben aus dem beruflichen Alltag auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen hörten den Herzschlag mit dem Stethoskop ab, lernten den Puls fühlen, führten Pulsmessungen durch und versuchten sich daran mit dem Stethoskop und Blutdruckmessgerät umzugehen, um bei anderen den Blutdruck messen zu können.

Verschiedene Aufgaben

Danach gab es für alle Besucherinnen eine Krankenhausführung mit Blick hinter die Kulissen, zu denen normalerweise nur das Personal Zutritt hat. Nach dem anschließenden gemeinsamen Mittagessen erweiterten die Mädchen ihre ersten Praxiserfahrungen vom Vormittag: Mit viel Spaß lernten sie in den Übungsräumen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, die sich direkt neben dem Krankenhaus befindet, die Tricks und Kniffe kennen, um Krankenhausbetten in verschiedene Positionen zu bringen – je nachdem, in welcher Situation sich der entsprechende Patient befindet.

Zum Abschluss des Schnuppertages stand das Unterarmgipsen auf dem Programm, bei dem sich die Teilnehmerinnen gegenseitig einen Gips anlegten. Nicht fehlen durfte das anschließende gegenseitige Signieren.