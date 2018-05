Mädchen arbeiten selbst in der Lehrwerkstatt

Fünf Mädchen haben den Girls’ Day am Donnerstag genutzt, um die gewerbliche Ausbildung bei den Kramer-Werken in Pfullendorf kennenzulernen. Wie das Unternehmen mitteilt, setzten sie ein Projekt in der Lehrwerkstatt um, besichtigten den Betrieb und machten sich mit den Produkten und den Inhalten der Ausbildung vertraut.

So erfuhren die Gäste beispielsweise, dass die Kramer-Werke jetzt auch Industriemechaniker ausbilden. Darüber hinaus unternahmen die Schülerinnen erste Fahrversuche mit einem Radlader-Simulator. Dieser wird genauso bedient wie ein richtiger Kramer-Radlader. Auf dem Demogelände des Unternehmens demonstrierte ein Testfahrer, was ein Radlader alles leisten kann. Der deutschlandweite Girls’ Day ermöglicht es jungen Frauen, Einblicke in eine gewerbliche Ausbildung zu gewinnen, die überwiegend von Männern absolviert wird. Die Betriebe präsentieren ihr Angebot auf einer Internet-Plattform, auf der sich interessierte Mädchen dann bewerben können.