Lothar Riebsamen zeichnet langjährige CDU-Mitglieder aus

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen weiß selbst, was 25 Jahre Mitgliedschaft in der Partei bedeuten können. „In der Zeit hat man bei bis zu fünf Bundestagswahlkämpfen mit gekämpft. Man hat auf dem Markt gestanden und mit Bürgern gesprochen, Plakate geklebt und Beiträge gezahlt – und man hat sich bestimmt auch mal über die CDU geärgert“, sagt er. Ähnlich wie ihm ging es auch Helga Hennig, Patrick Klaiber, Konrad Fox und Thomas Kugler. Diese zeichnete Riebsamen am Mittwochabend im Gasthaus Mohren für ihre 25-jährige Parteimitgliedschaft aus.

Bei seiner Hauptversammlung im Mai hatte der Stadtverband bewusst auf die Ehrungen verzichtet. Sie wurden angesichts der vollen Tagesordnung auf den Stammtisch-Termin am Mittwoch gelegt. „Dass heute Abend alle zu Ehrenden hier sind bis auf einen, der sich im Urlaub befindet, ist ein schönes Zeichen“, sagte Roland Brucker, Vorsitzender des Stadtverbands. Die einzige Auszeichnung, die nachgeholt werden muss, ist die von Wendelin Riegger, der ebenfalls seit 25 Jahren CDU-Mitglied ist. Generell sei es heutzutage schwierig, Mitglieder zu finden, die sich engagierten, sagte Brucker. Er bedankte sich bei Lother Riebsamen dafür, dass er trotz des „relativ vollen Programms“ im Wahlkampf nach Pfullendorf gekommen sei, um die treuen Mitglieder auszuzeichnen.

Riebsamen wies darauf hin, dass es für langjährige Mitglieder besonders schwierig sei, unpopuläre Entscheidungen der CDU vor der Bevölkerung zu rechtfertigen. Als Beispiel nannte er das Thema Atomausstieg. „Ich bedanke mich bei allen, die sich bereit erklärt haben, das mit zu tragen“, sagte Riebsamen. Die CDU sei allerdings nie eine strukturell konservative Partei gewesen. „Die CDU war nie eine Partei, die gesagt hat: Das bleibt so, weil es immer schon so war“, sagte Riebsamen. Stattdessen habe es sich bei der CDU immer um eine wertkonservative Partei gehandelt.