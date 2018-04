Linzgautheater spielt „Meine Frau macht Karriere“

Das Linzgautheater unter der Leitung von Erich Koch bringt die Komödie „Meine Frau macht Karriere“ auf die Bühne des Dorfgemeinschaftshauses in Otterswang. Aufführungen finden an den Freitagen, 13. und 20. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie an den Samstagen, 14. und 21. April, ebenfalls um 19.30 Uhr und an den Sonntagen, 15. und 22. April, um 16 Uhr statt.

Die Zuschauerzahl pro Aufführung ist auf 100 begrenzt. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro am Marktplatz, bei der Sparkasse, bei der Bäckerei Schwägler im Ortsteil Denkingen und beim Otterswanger Ortsvorsteher Siegbert Krall. An der Abendkasse kosten die Karten zehn Euro.