Linzgautheater bringt ein neues Stück auf die Bühne

Seit Wochen proben die Schauspieler des Linzgautheaters für ihr neues Stück, im April wird es ernst. Dann ist bei sechs Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus in Otterswang „Meine Frau macht Karriere“ zu sehen – aus der Feder von Erich Koch, der auch wieder Regie führt.

Das Stück spielt im Haus eines Fabrikanten. Fritz hat eine Klopapierfabrik, die vor der Pleite steht. Trotzdem will er mit seiner Sekretärin Lilli für ein intimes Wochenende nach Paris fliegen. Seine Frau Irma tröstet sich mit Hubert, der die Frauen unter anderem mit Weinproben beglückt. Dora, Uwes Frau, bemüht sich um Gerald, den Chef einer Fabrik, die Dixi-Toiletten herstellt.

Uwe sammelt in der Zwischenzeit Pfandflaschen. Als Irmas Tochter Maria kurz vor der Niederkunft ins Haus zieht, wird es chaotisch. Irma kommt hinter das Verhältnis ihres Mannes und Hubert küsst ständig die falschen Frauen. Trude, Irmas Mutter, verlässt ihren Mann und zieht bei Irma ein. Sie übernimmt die Aufsicht über Fritz. Hubert flüchtet vor seiner Frau zu Trude. Maria bringt das Kind zur Welt. Und dann ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Bußzeit von Fritz beginnt.

„Die Zuschauer können sich auf zwei Stunden lustige Unterhaltung mit Lachsalven freuen“, schreibt das Linzgautheater in einer Pressemitteilung. Mit dabei seien zwei neue Schauspielerinnen, die sich schon auf ihren Auftritt freuen. „Da die Zuschauerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, sollte sich jeder, der einen sicheren Platz haben möchte, im Vorverkauf eine Eintrittskarte sichern“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Aufführungen sind am Freitag, 13., Samstag, 14., Sonntag, 15., Freitag, 20., Samstag, 21., und Sonntag, 22. April, im Dorfgemeinschaftshaus in Otterswang zu sehen. Spielbeginn ist freitags und samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Einlass ist jeweils anderthalb Stunden vorher.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es für acht Euro im Bürgerbüro am Marktplatz, bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch sowie ab Freitag, 9. März, bei der Bäckerei Schwägler in Denkingen und bei Otterswangs Ortsvorsteher Siegbert Krall, Telefon: 07552/5087. An der Abendkasse kosten die Karten zehn Euro.