Linzgau-Handballer im Formtief

Am 8. Spieltag der Handball-Landesliga Süd der Männer hat der TV Pfullendorf am Samstagabend Tabellenführer HSG Freiburg zu Gast. Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen muss in den Schwarzwald zu Aufsteiger SG Hornberg/Lauterbach/Triberg.

TV Pfullendorf - HSG Freiburg (Samstag, 20 Uhr): Mit einer schmerzhaft deutlichen 16:36-Niederlage kehrte der TV Pfullendorf am vergangenen Wochenende vom Derby bei der Oberliga-Reserve des TuS Steißlingen zurück. Einmal mehr lagen die Gründe auf der Hand: Mit Dennis Sugg, Felix Staudacher, Nico Hege und Eric Kempf fehlten vier Spieler der Stammsieben. Personelle Engpässe sind in dieser Saison eher die Regel als die Ausnahme bei den ambitioniert in die Runde gestarteten Linzgauern. Trainer Arno Uttenweiler war dann mal wieder enttäuscht vom „zweiten Anzug“: „Das bereitet mir Magenschmerzen, dass diejenigen, die sonst Ansprüche erheben, zu spielen, wenn wir komplett besetzt sind, es zurzeit nicht auf das Parkett bringen, wenn sich ihnen die Chance bietet.“ Uttenweiler sieht die Gründe für die aktuellen sportlichen Probleme auch darin, „dass wir die Abgänge von Lars Michelberger und Oliver Robottka nicht haben kompensieren können.“

Mit 6:8 Punkten dümpelt der TVP nun im hinteren Tabellenmittelfeld umher. Dabei wollten die Linzgauer in dieser Saison eigentlich in der Spitzengruppe mitmischen. Auch wenn es öffentlich nicht kommuniziert wurde: Hinter verschlossenen Türen war der Aufstieg ein Thema. Nach acht Spielen sieht sich Manager Holger Rupp aber gezwungen, vom Abstiegskampf zu reden: „Wenn wir jetzt gegen Freiburg nicht punkten, dann stecken wir da voll drin. Da gibt es nichts zu beschönigen.“ Rupp („Natürlich bin ich enttäuscht vom bisherigen Saisonverlauf“) stellt sich aber hinter den Trainer, der seinen eigenen Ansprüchen mit der Mannschaft weit hinterher hinkt: „Arno Uttenweiler leistet bei uns gute Arbeit. Die Spieler sind es, die sich an die eigene Nase fassen müssen.“ Mit Blick auf die immer wieder hohen Ausfallzahlen sagt Rupp: „Die Zeiten, in denen Spieler ihrem Sport am Wochenende Vorrang vor Familienfeierlichkeiten oder Ähnlichem eingeräumt haben, sind leider vorbei. Das ist nicht nur im Handball, sondern in allen Sportarten so.“

Ausgerechnet jetzt, nach nunmehr drei Niederlagen in Serie, kommt der Tabellenführer. Uttenweiler bleibt aber locker: „Die Freiburger kommen nie zur rechten Zeit. Aber wir haben in der vergangenen Saison einen Punkt dort geholt. Sie sind ein über Jahre homogen gewachsenes, super eingespieltes Team. Aber chancenlos sind wir trotzdem nicht.“ Zumal dem Coach am Samstagabend voraussichtlich endlich mal wieder der komplette Kader zur Verfügung stehen wird.

SG Hornberg/Lauterbach/Triberg - HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Sa., 18 Uhr): Alles andere als nach Plan laufen die Dinge derzeit bei der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Nach einer hohen Niederlage bei der SG Schenkenzell/Schiltach am vergangenen Spieltag finden sich die Salemer nach dem Abstieg aus der Südbadenliga so langsam schon wieder in einem Tabellenbereich, der als potenziell gefährlich gelten muss. Trainer Christian Dierberger führt personelle Probleme als Grund an für das 22:36-Päckchen, das sein Team in Schenkenzell kassierte: „Wenn wir komplett gewesen wären, hätten wir dort gewonnen. Aber es haben fünf Stammspieler gefehlt bei uns.“

Die Vorbereitung auf das Spiel in Hornberg findet nun allenfalls im mentalen Bereich statt, denn Training fand in dieser Woche nicht statt. Dierberger erklärt, warum: „Am Montag hagelte es Absagen, da waren wir einfach zu wenig Leute. Und am Donnerstag konnten wir nicht in die Halle, weil die Maler Nachbesserungsarbeiten am neu aufgebrachten Volleyballfeld vornehmen mussten.“

Dierberger sieht sein Team im Schwarzwald dennoch nicht chancenlos: „Unsere Abwehr arbeitet zurzeit auf sehr gutem Niveau. Auf dieser Basis können wir unser Spiel aufziehen.“ Zumal der Kader am Samstag voraussichtlich wieder komplett ist. Auch Aaron Buneta, der studienbedingt nach Tübingen gezogen ist, bleibt der HSG zumindest punktuell erhalten. Dierberger: „Er hat ein Doppelspielrecht für sein Team in Tübingen und für uns. Am Samstag spielt er für uns.“