Lieder zum täglichen Gebrauch im Pfullendorfer Seepark

Ein Konzert mit Mon Mari et moi gibt es am Mittwoch, 24. August, um 19.30 Uhr im Maison du Lac im Seepark in Pfullendorf. Shakti und Mathias sind Mon Mari et moi und spielen „Lieder zum täglichen Gebrauch“. Die Wahrscheinlichkeit, sich nach einem Konzertbesuch besser zu fühlen als vorher, ist hoch, schreiben die Veranstalter. Und das sei so, obwohl Shakti (Gesang, manchmal auch Pianica und Autoharp) und Mathias Paqué (Gitarre und andere Effekthaschereien) echt keine Heile-Welt-Lieder spielen. Sie präsentieren deutschsprachige, eigenwillige Lieder, die durch wundersame Geschichten zusammengehalten werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Sollte es regnen, findet das Konzert im Café Moccafloor in der Hauptstraße 24 in Pfullendorf statt. Foto: Kulturbüro Heygster