„Letztlich artet es für Bürger in Bürokratie aus“

Seit 2001 ist Siegfried Rothmund der zuständige Schornsteinfegermeister für den Bezirk Pfullendorf. Rund 2500 Haushalte betreut der 54-Jährige. Im SZ-Interview mit Oliver Linsenmaier sprach er über die zum Januar in Kraft getretenen Veränderungen, finanzielle Spielräume und den ominösen Feuerstättenbescheid.

SZ: Herr Rothmund, was ist neu ab 2013?

Rothmund: Neu ist, dass sich der Kunde den Schornsteinfeger für bestimmte Tätigkeiten aussuchen kann. Es gibt weiterhin einen hoheitlichen Bereich, der sich mit Abnahmen und Kontrollen beschäftigt. Dieser Bereich bleibt beim Bezirksschornsteinfeger, der den Bezirk verwaltet. Für alle anderen Tätigkeiten wie beispielsweise Messungen, Abgaswegüberprüfungen und Schornsteinreinigungen kann man sich im Prinzip bei jedem Schornsteinfegerbetrieb einkaufen. Durch die Trennung von Wartungs- und Messungsarbeiten ist die Neutralität aber weiterhin gegeben.

SZ: Die Verwaltung übernehmen aber weiterhin Sie?

Rothmund: Das ist richtig. Die Verwaltung bleibt beim bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, der dann weiterhin die Buchführung macht und auch die Nachweise der Fremdarbeiten vermerkt.

SZ: Demnach müssen Sie Verwaltungsarbeiten ableisten und andere werden für die praktischen Arbeiten bezahlt?

Rothmund: Vom Grundsatz her ja. Deswegen gibt es den Feuerstättenbescheid, den der Bezirksschornsteinfeger erlassen und in der Regel alle dreieinhalb Jahre für eine Feuerstättenschau erneuert werden muss. Dafür gibt’s dann zwölf Euro und ein paar Zerquetschte und ich darf das die ganze Zeit verwalten.

SZ: Was hat es konkret mit dem Feuerstättenbescheid auf sich?

Rothmund: Alle Unterlagen zum jeweiligen Gebäude liegen beim Bezirksschornsteinfeger. Nur er darf den Bescheid ausfüllen. Mit dem Bescheid wird dem Kunden mittgeteilt, was in seinem Gebäude in welchem Zeitraum zu bearbeiten ist.

SZ: Eigentlich hätten bis Ende des vergangenen Jahres alle Feuerstättenbescheide ausgeliefert sein sollen. Haben Sie das geschafft?

Rothmund: Leider nicht ganz. Bis wir zum ersten Mal in diesem Jahr kommen, wird aber auch mit Sicherheit jeder Bürger seinen Bescheid haben.

SZ: Gibt es denn preisliche Unterschiede?

Rothmund: Die wird es fortan geben. Nun kann jeder seine Kalkulation selber machen. Da gibt es jetzt schon deutliche Unterschiede. Der eine Kollege schlägt fünf, der andere fünfzehn Prozent auf.

SZ: Aber alle schlagen auf, es wird nicht günstiger für den Kunden durch die Reform?

Rothmund: Nein, das sicherlich nicht. Da wüsste ich gar nicht wie. Jeder Kunde hat den Anspruch auf einen individuellen Termin in einem zeitlichen Rahmen. Da kann ich das nicht alles auf einmal in einem Gebiet abhandeln. Meine Wege werden zunehmen.

SZ: Werden Sie teurer?

Rothmund: Eigentlich haben wir seit sechs Jahren keine Gebühren erhöht und es wäre an der Zeit. Für dieses Jahr erhöhe ich nicht. Ich halte es für unpassend, nur weil es den freien Markt gibt, jetzt in die Vollen zu gehen. Die Tendenz nach unten ist aber einfach nicht machbar. Wenn ich das Rentenalter dann mal erreicht habe, will ich nicht in Hartz IV abdriften, nur weil ich meinen Kunden etwas Gutes tun will.

SZ: Was können die Kunden denn falsch machen?

Rothmund: Wenn sie sich vom zuständigen Schornsteinfeger lossagen und sich nicht um die Termine kümmern, wird es teuer. Wenn das Landratsamt einen Zweitbescheid erlässt, kann das 150 bis 500 Euro kosten. Hinzu kommen die Kosten für die eigentlichen Arbeiten. Im schlimmsten Fall kommt es hart auf hart und dann kommt das Landratsamt mit dem Schlüsseldienst und der Polizei und führt die Arbeiten mit dem zuständigen Schornsteinfeger zwangsweise durch. Dies ist aber nur ein Extremfall, der mit einem vierstelligen Betrag dann aber auch extrem teuer wird.

SZ: Begrüßen Sie denn die Veränderungen?

Rothmund: Das ist eine zwiespältige Geschichte. Einerseits kann ich am freien Markt agieren und die Preise anpassen. Ob es das vom System her gebraucht hätte, ist eine andere Frage. Letztlich artet es für den Bürger in Bürokratie aus.