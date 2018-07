Lehrer drücken freiwillig die Schulbank

Freiwilliges Nachsitzen hat sich das Lehrerkollegium des Staufer-Gymnasiums vor dem Ferienbeginn verordnet. Während die Schüler bereits ihre Pfingstferien genossen, paukten die Lehrkräfte das „Lions Quest“-Programm „Erwachsen werden“.

Von unserer Mitarbeiterin Anthia Schmitt

Samstagvormittag: Die Kollegen der anderen Schulen sitzen jetzt beim Frühstück und freuen sich über die Pfingstferien, ebenso die Schüler des Staufer-Gymnasiums, deren bewegliche Ferientage extra auf die Tage vor den offiziellen Ferienbeginn gelegt wurden. Die Lehrkräfte des Staufer-Gymnasiums und zwar durchweg alle, selbst solche, die erst im nächsten Schuljahr ihre Arbeit am Pfullendorfer Gymnasium aufnehmen, sitzen im Klassenzimmer. Soziale Kompetenzen stehen auf dem Programm.

Drei Tage lang wurden die Lehrkräfte ausgebildet, um ihre Schüler in der Unter- und Mittelstufe noch besser beim „Erwachsen werden“ zu begleiten. Ein stärkeres Selbstbewusstsein sollen die Kids mit Hilfe ihrer Lehrer entwickeln, mehr Toleranz üben, besser mit den eigenen und fremden Gefühlen umgehen lernen, oder sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Eben jene Qualifikationen, die erforderlich sind, um in der Schulgemeinschaft, in der Familie oder in der Clique Aufgaben und Probleme auf dem Weg ins Erwachsenenleben leichter zu bewältigen. Nein zu sagen gegenüber psychischen und physischen Gefährdungen gehört ebenso dazu, wie Enttäuschungen zu verarbeiten oder sich kritisch mit Sucht auseinander zu setzen.

Einige Lehrkräfte des Staufer-Gymnasiums nahmen bereits zu einem früheren Zeitpunkt an einem Baustein des „Lions Quest“-Programms, einer Fortbildung für Lehrer, die der Lions Club im Jahr 1991 initiierte, teil. Über 60 000 Lehrern in Deutschland habe der Lions Club seither mit diesem Programm, das ehedem aus Amerika übernommen wurde, ausgebildet, berichtet Dr. Alex Huenges vom Lions Club Überlingen am Rand der Veranstaltung. Das Seminar sei bei Lehrkräften sehr beliebt, dass alle Lehrkräfte einer Schule sich gemeinsam zu einer Teilnahme entschließen, sei allerdings eher die Ausnahme.

„Einige Kollegen kannten das Seminar und haben es empfohlen“, sagt Schulleiterin Anette Ebinger. Aus dem Kollegium und der Schulkonferenz sei Rückhalt gekommen, also habe man sich entschieden, Geld in die Hand zu nehmen und das Seminar samt Handbuch für die praktische Umsetzung zu buchen.

„Wir möchten, dass alle Lehrkräfte eine gemeinsame Sprache sprechen und den Schülern die gleichen Inhalte vermitteln“, erklärt Ebinger, warum sich das gesamte Kollegium zu einer Teilnahme entschloss, „die Kollegen stellen an sich den Anspruch, am Seminar teilzunehmen.“ Das Seminar bringe die Lehrkräfte weiter und gebe ihnen ein Handwerkszeug für den Unterricht. „Wir haben viel gelernt“, fasst die Rektorin am letzten Seminartag ihre eigene Erkenntnis und die Rückmeldungen aus dem Kollegium zusammen.

Theoretisches Wissen, aber vor allem viele praktische Übungen, die auch im Schulalltag spielerisch eingesetzt werden können, standen während der drei Tage auf dem Unterrichtsplan, und so ging es im Stuhlkreis der Lehrkräfte des öfteren nicht weniger laut und lebhaft zu wie in einer echten Schulstunde.