LC Überlingen gewinnt Teamwertung

Die Mehrkämpfer des Leichtathletik-Bezirks Hegau Bodensee sind im Münchriedstadion in Singen nicht gerade verwöhnt worden vom Wetter, aber alle waren sich einig: Es hätte deutlich schlechter sein können, denn am Samstag war es noch überwiegend trocken und auch am Sonntag war es nicht allzu nass. Daher konnten die Meisterschaften auch gut über die Bühne gehen und es gab auch einige gute Leistungen zu sehen.

Bei den Siebenkämpferinnen der weiblichen Jugend U18 gewann Lisa Kramer vom LC Überlingen souverän mit 3899 Punkten. Sie zeigte im Kugelstoßen mit 10,48 m und im Speerwurf mit 29,20 m gute Leistungen, dennoch kann sie sich in dieser Saison sicher noch steigern. Dritte wurde Kathrin Haselwander (LC Überlingen, 3646 Punkte), die sich über 1,44 m im Hochsprung freute und auch im Kugelstoß mit 11,24 m eine gute Weite erreichte. Vierte wurde Hanna Komin (TV Engen), die 1,40m hoch und 4,52m weit sprang. Die Deutsche Meisterin aus Überlingen, Johanna Siebler, trat zwar an, schonte sich aber nach dem Hochsprung und verzichtete auf die 100m, den Weitsprung sowie den 800m-Lauf. Im 100m Hürdenlauf zeigte sie in 14,30s eine hervorragende Leistung. Auch im Kugelstoßen kam sie mit 14,01m sehr weit. In der Mannschaft siegten die drei Mädchen vom LC Überlingen mit 10641 Punkten.

Melina Schmitt (StTV Singen) war die einzige Starterin bei den U20 und hatte in der Endabrechnung 2813 Punkte auf ihrem Siebenkampfkonto. Sie sprang 1,44m hoch und 4,50m weit.

Bei den Frauen siegte die 20-jährige Esther Eydner von der LG Radolfzell mit 3387 Punkten. Zufrieden war sie mit der Zeit über 800m (2:38,74min). Sabrina Guerra (StTV Singen) erreichte als Zweite 3218 Punkte. Sie sprang 4,52m weit und lief über 800m 2:45,78min.

Solo für Lars Neuschel

Der einzige männliche Mehrkämpfer über 15 Jahre war Lars Neuschel (LC Überlingen), der im Fünfkampf der männlichen Jugend U 20 antrat. Er schaffte 2877 Punkte und hatte seine besten Leistungen im 100m-Lauf (12,07s), im Kugelstoßen (13,36m) und 400m (55,16s).

Neben den Mehrkämpfen gab es auch ein Rahmenprogramm. Hier startete Senior Günter Auberle (StTV Singen) im Diskuswurf und erreichte mit der Zwei-Kilo-Scheibe 38,85m. Über 400m Hürden lief Lena Skowronek (U20, StTV Singen) mit 67,70s eine gute Zeit und auch Elena Janowicz (U18, TV Engen) konnte mit 68,19s deutlich unter der 70-Sekunden Marke bleiben. Fenja Engelbrecht (U18, LG Radolfzell) wurde Zweite knapp dahinter in 68,23s.