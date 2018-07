Laut: In Aach-Linz wird endlich Straße saniert

Seit Jahren bemängelt die Ortsververwaltung Aach-Linz und die Stadt Pfullendorf den Zustand der Ortsdurchfahrt Aach-Linz. Beide Straßen einmal in Richtung Überlingen (L 194), einmal in Richtung Stockach (L 195) sind Landstraßen. Die Bewohner klagten zunehmend über Lärm. Zunehmend schlechter Belag verursacht das. Die Verschlechterung des Straßenbelelags wiederum wird durch wachsenden Lkw-Verkehr beschleunigt.. Lärm ist da aber nur eine Seite, die durch Spurrillen und sogenannte „Verdrückungen“ – wie es das Straßenbauamt nennt – hervorgerufen werden. Da leiden Anwohner darunter. Spurrillen befördern bei starkem Regen aber die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer – Stichwort „Aquaplaning“. Die Baumaßnahmen beginnen am 12. September. Die Umleitungsschilder stehen bereits am Straßenrand. Dann gibt es um Aach-Linz erhebliche Verkehrsbehinderungen, die sich voraussichtlich bis 14. Oktober hinziehen werden.

Das Land lässt jetzt den Belag für rund 350000 Euro erneuern. Gleichzeitig nimmt die Stadt Pfullendorf in den betroffenen Bereichen dringende Maßnahmen vor – wenn schon die Straße aufgerissen wird. Betroffen sind die Landesstraße 194 „Stockacher Straße“ ab der nördlichen Einmündung der L 195 bis zur Einmündung der Gemeindestraße „Zur Haige“ und der Landesstraße 195 „Bodenseestraße“ ab der Einmündung der K 8234 „Bergstraße“ bis zur Einmündung der L 194 „Stockacher Straße“ gesperrt werden. Das sind einmal Kanalarbeiten für 23000 bis 25000 Euro, so Poppenmaier. Zum Abschluss werden dann weitere Arbeiten, etwa an den Gehweg-Begrenzungssteinen vorgenommen. Kosten wird das voraussichtlich 20000 Euro. Außerdem verlegen die Stadtwerke Wasserleitungen.

„Die Sanierung des Straßenbelags war eigentlich bereits für 2010 vorgesehen“, erläutert Stadtbaumeister Otto Poppenmaier und sei dann mangels Geld verschoben worden. Jetzt geht’s los. Die Umleitunggschilder stehen – noch umgedreht bereits am Straßenrand.