Lastwagen übersehen: Fahrerin verletzt

Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Straße „Theuerbach“ einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem die Frau verletzt wurde und ein Schaden von über 20 000 Euro entstanden ist. Die 28 Jahre alte Fahrerin kam aus der Wacker-Neuson-Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen Lastwagen, der die Straße „Theuerbach“ befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand an dem Mercedes Totalschaden. Die 28-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.